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प्रमुख मुख्य इंजीनियर नीलमणि से सीख लेनी चाहिए : रेलवे जीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने निवर्तमान प्रमुख मुख्य इंजीनियर नीलमणि को उनके स्थानांतरण पर सम्मानित किया। महाप्रबंधक ने नीलमणि की कार्य क्षमता और सौम्यता की सराहना की। नए प्रमुख मुख्य इंजीनियर तुषार कान्त पाण्डेय को भी शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में विभागाध्यक्षों ने नीलमणि के अनुभव साझा किए।

प्रमुख मुख्य इंजीनियर नीलमणि से सीख लेनी चाहिए : रेलवे जीएम

गोरखपुर, निज संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर ने निवर्तमान प्रमुख मुख्य इंजीनियर नीलमणि का स्थानांतरण रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य/नियोजन के पद पर होने पर उन्हें सम्मानित किया। महाप्रबंधक कक्ष चैतन्य में आयोजि कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीलमणि ने प्रमुख मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्यों का निर्वहन काफी अच्छे से किया। आपके व्यवहार में सौम्यता एवं गंभीरता का सामंजस्य है। नीलमणि में फोकस एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का अद्भुत गुण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए।महाप्रबन्धक ने नए प्रमुख मुख्य इंजीनियर तुषार कान्त पाण्डेय को भी शुभकामनाएं दी। अपर महाप्रबन्धक विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि श्री नीलमणि सौम्य एवं कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी हैं।

शांत रहते हुये सौम्यता के साथ कार्यों को पूरा कराना, इनकी अनोखी कला है। कार्यक्रम में प्रमुख विभागाध्यक्षों ने निवर्तमान प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित कुमार ने किया।

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