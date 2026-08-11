गंगनहर में डूब रहे कांवड़ियों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया
रविवार की देर रात एनडीआरफ की टीम ने गंगनहर में डूब रहे कांवड़िया को बचाया। हादसा तब हुआ जब कांवड़िया का पैर फिसल गया। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि कांवड़िया नशे की हालत में था। वह हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रहा था।
रविवार की देर रात को गंगनहर में डूब रहे कांवड़िया को एनडीआरफ की टीम ने बचा लिया। हादसे में घायल हुए कांवड़ियों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगनहर की पटरी से पैर फिसलने के बाद हादसा होना बताया गया है । साथ ही कांवड़ियां को नशे की हालत में होने की जानकारी भी दी गई है। गंगनहर पर अलकनंदा के समीप पुलिस कैंप लगाया हुआ था जिसमें हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाले शिव के भक्त कांवड़िया आराम करने के लिए रूके। रविवार को एक कांवड़िया दिशा शौच करने के बाद गंगनहर की पटरी से नहर में चल रहे पानी की ओर जा रहा था।
पटरी पर जाते ही कांवड़िया का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहने लगा। कांवड़िया को बहते देख उसके साथियों ने शोर मचाया तो मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। कांवड़िया को नहर में डूबने के मचे शोर की आवाज सुनकर गंगनहर किनारे बोट लेकर खड़ी एनडीआरफ की टीम ने भागदौड़ कर कांवड़िये को डूबने से बचा लिया। पूछताछ में कांवड़िया ने अपना नाम धीरज पुत्र राम प्रवेश निवासी कानपुर होना बताया। बताया कि कि वह अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार से कांवड लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था। जबकि पुलिस का कहना था कि युवक नशे का आदि था,नहर में डूबने के दौरान जब उसको अस्पताल लेकर गए तो वहां मौजूद डाक्टरों ने भी उसको नशा में होने की जानकारी दी। अस्पताल से उपचार कराने के बाद उसको दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया।
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