रेलवे:: बच्चों को बांटी गई ओरिगामी गार्डन किट
उत्तर रेलवे के साकेत ऑफिसर्स क्लब में 11वीं बटालियन एनडीआरएफ द्वारा अग्नि सुरक्षा, जल सुरक्षा और सीपीआर तकनीक पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डीआरएम सुनील कुमार वर्मा और अधिकारियों के परिवारों ने जीवनरक्षक तरीके सीखे। बच्चों को स्क्रीन टाइम घटाने के लिए ओरिगामी गार्डन किट भी दी गई।
उत्तर रेलवे के साकेत ऑफिसर्स क्लब में 11वीं बटालियन एनडीआरएफ द्वारा अग्नि सुरक्षा, जल सुरक्षा और सीपीआर तकनीक पर प्रशिक्षण आयोजित हुआ। डीआरएम सुनील कुमार वर्मा और अधिकारियों के परिवारों ने जीवनरक्षक तरीके सीखे। बच्चों को स्क्रीन टाइम घटाकर प्रकृति से जोड़ने के लिए ओरिगामी गार्डन किट भी बांटी गई।
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