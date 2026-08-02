शारदा में डूबे एक युवक का शव तीसरे दिन बरामद

गुरुवार को शारदा नदी में नाव पलटने से लापता हुए दो युवकों की तलाश में लगी एनडीआरफ की टीम को आखिरकार तीसरे दिन एक युवक का शव बरामद करने की सफलता हाथ लगी है। शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। शव मिलने की सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मची हुई है। गोला तहसील बेलहा सिकिटिहा गांव के सामने गुरुवार शाम को शारदा नदी में तेज बहाव व अधिक भार होने की वजह से गौड़ी से दूध लेकर आ रही एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस नाव पर करीब 9 ग्रामीण सवार थे।

जिनमें से सात ग्रामीण तैरकर बाहर आ गए थे,जबकि दो युवक सोनू यादव पुत्र विजेंद्र (20) चकपुरवा करसौर व कल्लू पुत्र रहूफ(25) गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ नदी की तेज धार में बहकर लापता हो गए थे। सूचना के बाद से ही मौके पर पहुंची एनडीआरफ की टीम लगातार मोटरबोट के सहारे करसौर से लेकर शारदा बैराज तक सर्च अभियान चला रहे थे। लगातार दो दिन से कोई भी सफलता न मिलने के बाद तीसरे दिन शनिवार की शाम 11 वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को ग्रंट 12 के समीप एक शव बहता हुआ मिला। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त सोनू यादव पुत्र विजेंद्र चकपुरवा करसौर के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना के बाद क्षेत्रीय लेखपाल,फूलबेहड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरे लापता युवक कल्लू पुत्र रहूफ गंगाबेहड़ की तलाश जारी है