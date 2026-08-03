Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। यह बैठक जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें कई प्रमुख मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में सांसदों को संबोधित किया था।

एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक आज

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक मंगलवार को होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक सुबह साढ़े नौ बजे संसद पुस्तकालय भवन में स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। इससे पूर्व 28 जुलाई को एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई थी। इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गठबंधन के सांसदों को संबोधित किया था। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News BJP Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।