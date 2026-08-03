एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक आज
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। यह बैठक जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें कई प्रमुख मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में सांसदों को संबोधित किया था।
नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक मंगलवार को होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक सुबह साढ़े नौ बजे संसद पुस्तकालय भवन में स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। इससे पूर्व 28 जुलाई को एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई थी। इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गठबंधन के सांसदों को संबोधित किया था। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे।
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