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धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा बाबा गरीबनाथ धाम : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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एनडीए सरकार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया है। पहले चरण में प्राकृतिक दृश्यों को विकसित किया गया था और अब धार्मिक स्थानों का विकास शुरू हो चुका है, जिसमें बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इससे धार्मिक पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा बाबा गरीबनाथ धाम : मंत्री

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एनडीए सरकार राज्य में काफी तेजी से काम कर रही है। पहले चरण में प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर जगहों को विकसित किया गया। अब बारी धार्मिक महत्व के स्थानों को विकसित करने की है। इसको लेकर काम शुरू हो चुका है। इसका एक प्रमुख हिस्सा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का निर्माण है, जो जल्द ही धरातल पर दिखने लगेगा। रविवार को श्रावणी मेले का उद्धाटन करने पहुंचे सूबे के भू-राजस्व मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दीलिप कुमार जायसवाल ने डीएन हाईस्कूल में बने कांवरिया शिविर में ये बातें कहीं।

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धार्मिक स्थानों का विकास

पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मंत्री बनते ही पहले दिन का प्रारंभ बाबा गरीबनाथ धाम के विकास से जुड़ी फाइल का निबटारा करने से किया। बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर के लिए 6.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे दो तोरण द्वार, बाबा गरीबनाथ धाम तक पहुंचने वाली सड़कों का चौड़ीकरण और साहू पोखर का सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इसका विकास होने से जहां धार्मिक पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर परिवहन, होटल सहित कई अन्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति

मौके पर मंत्री रमा निषाद, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, मेयर निर्मला देवी, उप मेयर डॉ. मोनालिसा, विधायक अजीत कुमार, राजू कुमार सिंह, रंजन कुमार, अजय कुमार, बाब गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक, डीएम कुमार गौरव, डीडीसी एन सिहारा, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा गरीबनाथ धाम के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर के लिए 6.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
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