नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कर्नाटक डीजीपी से रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बेंगलुरु में एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आयोग ने मामले की तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक ऑटोरिक्शा चालक भी शामिल है।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बेंगलुरु में नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में स्वतः संज्ञान लेकर गुरुवार को कर्नाटक पुलिस को सात दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा, ताकि तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। रहाटकर ने पत्र में कहा कि मामले में जल्द विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल और डिजिटल सबूतों को सावधानीपूर्वक जुटाने के लिए कहा है। पुलिस के अनुसार, ऑटोरिक्शा चालक ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था।
इसमें महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें