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नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कर्नाटक डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बेंगलुरु में एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आयोग ने मामले की तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक ऑटोरिक्शा चालक भी शामिल है।

नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कर्नाटक डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बेंगलुरु में नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में स्वतः संज्ञान लेकर गुरुवार को कर्नाटक पुलिस को सात दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा, ताकि तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। रहाटकर ने पत्र में कहा कि मामले में जल्द विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल और डिजिटल सबूतों को सावधानीपूर्वक जुटाने के लिए कहा है। पुलिस के अनुसार, ऑटोरिक्शा चालक ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था।

इसमें महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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