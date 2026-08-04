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पेट्रोल पंपों पर लगाने होंगे एएनपीआर कैमरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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- एक अक्तूबर से लागू होगी नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नीति पेट्रोल पंपों पर लगाने होंगे कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाने होंगे कैमरे

पेट्रोल पंपों पर लगाने होंगे एएनपीआर कैमरे

गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक अक्तूबर 2026 से नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नीति लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। नीति को सख्ती से लागू करने के लिए एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 30 सितंबर तक एनसीआर के सभी 2780 पेट्रोल पंपों को इस उच्च तकनीक से लैस करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत गुरुग्राम जिले के 350 से अधिक पेट्रोल पंप भी इस एएनपीआर नेटवर्क से सीधे जोड़े जाएंगे। इसको लेकर आरटीए विभाग ने भी सख्ती करनी शुरू कर दी है और सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं。

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- दो चरणों में लागू होगी एएनपीआर कैमरे लगाने की प्रक्रिया

सीएक्यूएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एएनपीआर कैमरे स्थापित करने का कार्य दो चरणों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में सबसे ज्यादा वाहन दबाव वाले चार जिलों-गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के कुल 775 पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में एनसीआर के शेष अन्य सभी जिलों में स्थित 2005 पेट्रोल पंपों को एएनपीआर सिस्टम से कवर किया जाएगा।

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- कैसे काम करेगी एएनपीआर प्रणाली

पेट्रोल पंपों पर स्थापित एएनपीआर कैमरे वाहन के आते ही उसकी नंबर प्लेट को स्वचालित (ऑटोमैटिक) रूप से स्कैन कर लेंगे। यह सिस्टम तुरंत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस से कनेक्ट होकर गाड़ी के पीयूसीसी की वैधता जांचेगा। यदि वाहन का पीयूसीसी एक्सपायर हो चुका होगा या बना ही नहीं होगा, तो सिस्टम तुरंत फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन को सिग्नल भेज देगा, जिससे बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों में ईंधन की आपूर्ति खुद-ब-खुद बाधित हो जाएगी। आयोग का मानना है कि इस डिजिटल और मानव-रहित निगरानी व्यवस्था से एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी।

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शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाने हैं, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। सीएक्यूएम के निर्देश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं।

- संजीव सिंगला, सचिव आरटीए

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीआर में नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नीति कब लागू होगी?
यह नीति एक अक्तूबर 2026 से लागू होगी।
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