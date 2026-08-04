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एनसीआर में निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-अब अधिक नगर निकाय कर सकेंगे मुकदमा नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी

एनसीआर में निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती बढ़ी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने अपने वैधानिक निर्देश संख्या-86 में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के तहत अब एनसीआर के अधिक नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को धूल नियंत्रण नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन चलाने का अधिकार दिया गया है。

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय

सीएक्यूएम ने बताया कि यह संशोधन विशेष रूप से 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आयोग ने पहले 2 जनवरी 2025 और फिर 24 जून 2025 को जारी निर्देशों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए थे।

नगर निकायों का दायरा बढ़ाया गया

अब इस दायरे का विस्तार करते हुए मानेसर, करनाल, पानीपत, रोहतक, मेरठ, अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराना सहित अन्य प्रमुख शहरों के नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को भी गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियोजन चलाने, निर्माण स्थल बंद कराने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) वसूलने का अधिकार दिया गया है।

आयोग की रिपोर्टिंग प्रणाली

संशोधित निर्देश के अनुसार सभी संबंधित एजेंसियों को अब हर महीने आयोग को शिकायतों, दर्ज किए गए अभियोगों और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी। इससे धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगी।

निर्माण स्थलों का निरीक्षण

आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच दिल्ली में 16,195 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। वहीं हरियाणा (एनसीआर) में 909, उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में 230 और राजस्थान के एनसीआर जिलों में 160 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया।

प्रदूषण में योगदान

सीएक्यूएम का कहना है कि एनसीआर में बड़ी संख्या में छोटे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनसे पीएम-10 और पीएम-2.5 प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान होता है। ऐसे में अधिक नगर निकायों को प्रवर्तन के अधिकार देने से धूल नियंत्रण उपायों का पालन सख्ती से सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

एनसीआर में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
एनसीआर में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 86 नंबर के अपने वैधानिक निर्देश में संशोधन किया है।
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