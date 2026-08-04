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बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापनों के आरोप पर जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--एनसीपीसीआर ने मेटा के खिलाफ जांच शुरू की नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय बाल

बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापनों के आरोप पर जांच शुरू

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स आईएनसी . के खिलाफ बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री से जुड़े विज्ञापनों के आरोपों की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने कंपनी की ओर से पहले दिए गए जवाब की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। यह मामला 3 जुलाई 2026 को जारी किए गए स्वत: संज्ञान नोटिस से जुड़ा है। यह नोटिस एक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापन दिखाई दिए थे। आयोग ने मेटा से इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा था। सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब आयोग को सौंप दिया था। जवाब की समीक्षा के बाद एनसीपीसीआर ने तथ्यों की पुष्टि करने और मामले की गहन जांच के लिए औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

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जांच का उद्देश्य

हालांकि, एनसीपीसीआर ने अभी तक मेटा के जवाब की सामग्री सार्वजनिक नहीं की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी उल्लंघन पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जांच का उद्देश्य आरोपों की सत्यता, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों की पड़ताल करना है।

एनसीपीसीआर का अधिकार

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित एनसीपीसीआर को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करने, स्वत: संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। ऑनलाइन बाल सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों की निगरानी भी उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। मेटा ने अपनी वैश्विक सुरक्षा नीतियों में पहले भी कहा है कि वह बाल यौन शोषण से जुड़े किसी भी कंटेंट या उसके प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। कंपनी का दावा है कि ऐसे कंटेंट का पता चलते ही उसे हटाया जाता है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बाल सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीपीसीआर ने मेटा के खिलाफ किस प्रकार की जांच शुरू की है?
एनसीपीसीआर ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री से जुड़े विज्ञापनों की औपचारिक जांच शुरू की है।
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