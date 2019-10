महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए NCP ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी प्रमुख शरद पवार, पार्टी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, नवाब मलिक को मिलाकर कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बाकी पार्टियों ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी हैं।

एनसीपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबुल, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे, अरुण गुजराठी, शशिकांत शिंडे, हसन मुशरिफ, जितेंद्र, अनिल देशमुख, अन्ना डंगे, राजेश तोपी, अमोल कोल्हे, वंदना चौवान, माजिद मेमन, अमोल मितकड़ी, वर्षा पटेल, प्रकाश गजभिये, किरण पवास्कर, सतीष चौवान, विक्रम काले, रामरॉव, फौजी खान, शब्बीर विद्रोही, जयदेव, नरेंद्र वर्मा, रुपाली चकनाकर, महबूब शेख, इश्वर बलबुढ़े, नसीम सिद्धकी, शेख सुबन अली, अविनाश धंगड़े, प्रदीप, सुषमा अंधारे, सक्षणा सालगर का नाम शामिल है।

