सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
एनसीपी (एसपी) के सांसदों ने सुप्रिया सुले की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। चर्चा में सूखा, प्याज की कीमतें और चंद्रभागा नदी में प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल थे। इस 15 मिनट की बैठक में विवादास्पद एफसीआरए संशोधन बिल पर कोई वार्ता नहीं हुई। सुले ने एफसीआरए बिल का विरोध जताया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। एनसीपी (एसपी) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रिया सुले की अगुवाई में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए, जैसे सूखा, प्याज की कीमतें और चंद्रभागा नदी में प्रदूषण। करीब 15 मिनट तक चली इस बैठक में विवादित एफसीआरए संशोधन बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुले एफसीआरए बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध करती रही हैं।
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