शरद पवार के भतीजे ने नहीं लिया राज्य का कृषि रत्न अवॉर्ड, राज्यपाल को ठहराया जिम्मेदार

महाराष्ट्र सरकार का कृषि रत्न पुरस्कार इस बार एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे राजेंद्र पवार को दिया जाना था लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इसके लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया।

