इंकैब के 450 कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं

इंकैब इंडस्ट्रीज के पुनरुद्धार की प्रक्रिया के तहत एनसीएलटी के आदेश के आलोक में रिज्यूलेशन प्रोफेशनल ने कर्मचारियों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया है। इस बीच पता चला है कि 450 कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों के बीच राशि के ब्रेकअप को लेकर संशय भी पैदा होने लगा है। कर्मचारियों के मुताबिक, आरपी की ओर से 1616 कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में लिक्विडेशन और रिवाइवल के लिए 450 कर्मचारियों ने भी दो फॉर्म ई और डी भरा था, जिनके नाम सूची से गायब हैं。

916 क्रमांक तक को ही मिल रही ग्रेच्यूटी

कर्मचारियों ने बताया कि अगस्त 2019 में एनसीएलटी ने लिक्विडेशन का आदेश दिया था। तब सभी कर्मचारियों से उनके क्लेम की राशि के लिए फॉर्म भराया गया था। कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों ने ग्रेच्यूटी के साथ अपनी सैलरी शीट जमा की थी। फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को 24 माह के वेतन का 35 प्रतिशत की राशि का भुगतान करना है। बताया जा रहा है कि ऐसे कर्मचारियों की सूची में क्रमांक 1 से 916 तक के कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के साथ 24 माह की राशि का भुगतान किया गया, लेकिन अगस्त 2019 के बाद जो कर्मचारी कंपनी रोल में रहे, जिन्होंने ग्रेच्यूटी की राशि का फॉर्म जमा नहीं किया था, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन कर्मचारियों की जारी सूची में क्रमांक 917 से 1616 है। कर्मचारियों ने कहा कि आरपी द्वारा दी गयी राशि का मिलान उनके ही द्वारा उपलब्ध ब्रेकअप से मेल नहीं खा रहा है। इसलिए कर्मचारियों में यह भ्रम है कि किस मद में आरपी ने कितनी राशि दी है। आरपी को यह स्पष्ट करना चाहिए।