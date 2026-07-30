विद्यार्थियों ने सीखे जीवन रक्षण के गुर
एनसीएल मुख्यालय में बेसिक फर्स्ट-एड ट्रेनिंग 2.0 -एड ट्रेनिंग 2.0 अभी तक 724 विद्यार्थियों को मिला प्राथमिक उपचार का
अनपरा,संवाददाता। एनसीएल ने गृहिणियों को प्रशिक्षण देने के बाद अब स्कूली बच्चों के लिए बेसिक फर्स्ट-एड ट्रेनिंग 2.0 अभियान शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य एनसीएल पोषित स्कूलों के विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देकर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय चिकित्सालय की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को सीपीआर (हृदय पुनर्जीवन), सड़क दुर्घटनाओं में तुरंत चिकित्सा सहायता, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार, जलने या गंभीर चोट पर त्वरित राहत उपायों के साथ रक्तचाप और सामान्य रोगों की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के 40 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
बेसिक फर्स्ट-एड ट्रेनिंग 2.0’ के फेज -1 की शुरुआत में एनसीएल के 10 स्कूलों के 3200 बच्चों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक एनसीएल द्वारा 28 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 724 विद्यार्थियों को जीवन रक्षक कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
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