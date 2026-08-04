5.6 मिलियन टन कम हुआ कोयला उत्पादन
एनसीएल का चालू वित्तीय वर्ष का जुलाई तक का हाल का जुलाई तक का हाल पहली तिमाही में बुरी तरह पिछड़ने के बाद कुछ सुधरे हालात
अनपरा,संवाददाता। कोयला उत्पादन में एनसीएल बुरी तरह पिछड़ रही है। चालू वित्त वर्ष में पहली बार जुलाई माह में बीते साल से लगभग 2.4 प्रतिशत अधिक कोयला उत्पादन के बावजूद अप्रैल से जुलाई के बीच लक्ष्य की बात तो दीगर बीते साल के उत्पादन से भी लगभग 5.6 मिलियन टन पिछड़ रही है। एनसीएल ने जुलाई माह में कुल 10.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है जो बीते साल जुलाई के 10.6 मिलियन टन से 0.3 मिलियन टन अधिक रहा लेकिन इसके बावजूद अभी तक 5.6 मिलियन टन कम कोयला उत्पादन बीते साल से हुआ है। बीते साल अप्रैल से जुलाई के बीच एनसीएल ने 46.5 मिलियन टन कोयला खनन किया था लेकिन इस साल महज 40.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो पाया है। मुख्य रूप से अप्रैल और मई माह में कोयला उत्पादन में हुई भारी कमी को इसकी वजह माना जा रहा है।अप्रैल में एनसीएल ने बीते साल से 23.6 प्रतिशत और मई में 23.7 प्रतिशत कम कोयला खनन किया था。
कोयला किल्लत का असर
पिट हैड बिजलीघरों में नही कोयला किल्लत
कोयला उत्पादन में इस भारी कमी के बावजूद अनपरा-ओबरा समेत तमाम पिट हैड बिजलीघरों में फिलहाल कोयला किल्लत नही है। रिकार्ड बिजली उत्पादन के बावजूद कोयले गर्मियों से पूर्व सरप्लस स्टॉक जमा करना इसकी मुख्य वजह बनी है। अनपरा में फिलहाल 2.65 लाख टन (मानक का 56 प्रतिशत),ओबरा में 3.13 लाख टन (मानक का 42 प्रतिशत),अनपरा सी में 1.25 लाख टन(मानक का 62 प्रतिशत), एनटीपीसी रिहन्द में 6.07 लाख टन (मानक का121 प्रतिशत) और सिंगरौली में 3.12 लाख टन (मानक का 85 प्रतिशत) कोयला मौजूद बताया गया है।
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