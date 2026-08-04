5.6 मिलियन टन कम हुआ कोयला उत्पादन

अनपरा,संवाददाता। कोयला उत्पादन में एनसीएल बुरी तरह पिछड़ रही है। चालू वित्त वर्ष में पहली बार जुलाई माह में बीते साल से लगभग 2.4 प्रतिशत अधिक कोयला उत्पादन के बावजूद अप्रैल से जुलाई के बीच लक्ष्य की बात तो दीगर बीते साल के उत्पादन से भी लगभग 5.6 मिलियन टन पिछड़ रही है। एनसीएल ने जुलाई माह में कुल 10.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है जो बीते साल जुलाई के 10.6 मिलियन टन से 0.3 मिलियन टन अधिक रहा लेकिन इसके बावजूद अभी तक 5.6 मिलियन टन कम कोयला उत्पादन बीते साल से हुआ है। बीते साल अप्रैल से जुलाई के बीच एनसीएल ने 46.5 मिलियन टन कोयला खनन किया था लेकिन इस साल महज 40.9 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो पाया है। मुख्य रूप से अप्रैल और मई माह में कोयला उत्पादन में हुई भारी कमी को इसकी वजह माना जा रहा है।अप्रैल में एनसीएल ने बीते साल से 23.6 प्रतिशत और मई में 23.7 प्रतिशत कम कोयला खनन किया था。