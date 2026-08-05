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पत्नी को दी एक करोड़ एक्सीडेंटल डेथ क्लेम राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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एनसीएल बीना परियोजना में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन प्रोग्राम का आयोजन 04एएनपी02 कार्यक्रम में एक

पत्नी को दी एक करोड़ एक्सीडेंटल डेथ क्लेम राशि

अनपरा,संवाददाता। एनसीएल बीना परियोजना ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 'एक्सीडेंटल डेथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम' का आयोजन किया।इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट योजना के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी सत्येंद्र कुमार के परिजनों को 1 करोड़ की एक्सीडेंटल डेथ क्लेम राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर दिवंगत सत्येंद्र कुमार की पत्नी बेबी देवी को यह राशि वितरित की गई।क्षेत्रीय महाप्रबंधक (बीना), प्रदीप कुमार जाना ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपनों के जाने के दु:ख की भरपाई कोई भी आर्थिक सहायता नहीं कर सकती, लेकिन विपत्ति के समय मिला यह वित्तीय सहारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सुरक्षा का अहसास कराता है।

कार्यक्रम में परियोजना से जेसीसी सदस्य, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी समारोह में उपस्थित रहे

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