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जूनॉटिक डिजीज पर एनसीडीसी रखेगा नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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उत्तर बिहार में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखने के लिए एनसीडीसी (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) सक्रिय होगा। डॉ. सयान रॉय और डॉ. पूनम ने बैठक में जूनॉटिक डिजीज, जैसे रैबीज और ब्रूसेला, पर चर्चा की। एसकेएमसीएच में सेंटिनेंस सर्विलेंस साइट की स्थापना की गई है।

जूनॉटिक डिजीज पर एनसीडीसी रखेगा नजर

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता उत्तर बिहार में जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारी पर एनसीडीसी (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) नजर रखेगा। इसको लेकर एनसीडीसी दिल्ली के डॉ. सयान रॉय ने एसकेएसमीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ पूनम के साथ बैठक की।डॉ पूनम ने बताया कि जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारी को जूनॉटिक डिजीज कहते हैं। इनमें रैबीज, लैप्टोस्पायर, ब्रूसेला स्क्रबपाइस जैसी बीमारियां आती हैं। एसकेएमसीएच में सेंटिनेंस सर्विलेंस साइट शुरू की गई है। इस साइट का उद्देश्य जूनॉटिक डिजीज के आउटब्रेक पर नजर रखना और लोगों की जांच करना है। जूनॉटिक डिजीज से ग्रस्त लोगों का ब्योरा एनसीडीसी को भेजा जाएगा।

एनसीडीसी एसकेएमसीएच में इस काम के लिए सहयोग कर रहा है।

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