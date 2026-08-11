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एनसीडीसी की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में एनसीडीसी की टीम ने एसकेएमसीएच का दौरा किया। डॉ. धीरेंद्र के नेतृत्व में, टीम ने माइक्रोबायोलॉजी और पीएसएम विभाग की जांच की। प्रो मिलन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें जूनासिस डिजीज की रोकथाम और एंटी रैबिज वैक्सीन की दैनिक खुराक के बारे में जानकारी शामिल थी।

एनसीडीसी की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता एनीसीडीसी की टीम ने मंगलवार को एसकेएमसीएच की जांच की। टीम ने माइक्रोबायोलॉजी और पीएसएम विभाग की जांच की। टीम का नेतृत्व डॉ धीरेंद्र ने किया।माइक्रोबायोलाजी विभाग की प्रो मिलन ने एनसीडीसी टीम को सभी जानकारियां दीं। टीम ने जूनासिस डिजीज की रोकथाम पर अब तक क्या काम हुए, कल्चर सेंसिटीविटी जांच कितनी हो रही है, इस बारे में जानकारी ली। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के बाद टीम ने पीएसएम विभाग में जाकर रैबीज वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। टीम ने पूछा कि हर दिन कितने लोगों को एंटी रैबीज वैक्सीन दी जाती है। गंभीर मरीज कितने आते हैं।

टीम 15 अगस्त तक जिले में रहेगी।

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