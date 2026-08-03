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एनसीसी राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम: गौरव गौतम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के मेजर जनरल गौरव गौतम ने आगरा में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने कैडेट्स की प्रशिक्षण व्यवस्था और उपलब्धियों की समीक्षा की। ग्रुप कमांडर ने एनसीसी की भूमिका की सराहना करते हुए युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया।

एनसीसी राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम: गौरव गौतम

एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम (वीएसएम) ने सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय आगरा का दौरा किया। प्रशिक्षण व्यवस्था और कैडेट्स की उपलब्धियों की समीक्षा की। सोमवार को ग्रुप मुख्यालय पहुंचे मेजर जनरल गौरव गौतम का ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसपी यादव ने स्वागत किया। अधिकारियों से परिचय कराया। दौरे के दौरान ग्रुप कमांडर ने एनसीसी कैडेट्स की उपलब्धियों, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शिविरों तथा विभिन्न गतिविधियों में उनके प्रदर्शन की जानकारी दी। इसके बाद मेजर जनरल ने मुख्यालय परिसर का निरीक्षण कर स्टाफ से संवाद किया। उन्होंने युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, चरित्र निर्माण, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने में एनसीसी की भूमिका की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया।

कार्यक्रम के अनुसार, 4 अगस्त को वह मैनपुरी में आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 450 कैडेट्स को संबोधित करेंगे। वहीं पांच अगस्त को आगरा के बल्केश्वर स्थित गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में कैडेट्स से संवाद करने के साथ 1 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी का निरीक्षण करेंगे।

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