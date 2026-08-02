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एनसीसी कैडेटों ने नशामुक्त भारत बनाने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के एनसीसी इकाई ने रविवार को 'नशामुक्त युवा- विकसित भारत अभियान 2026' के तहत जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया गया। 200 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और नशे के खिलाफ शपथ ली।

एनसीसी कैडेटों ने नशामुक्त भारत बनाने का लिया संकल्प

रांची, विशेष संवाददाता। सेंट जेवियर्स कॉलेज की 1/3 कंपनी, एनसीसी इकाई की ओर से रविवार को नशामुक्त युवा- विकसित भारत अभियान 2026, के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सहयोग से कॉलेज के फादर सीडी ब्राउवर सभागार में एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक व नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता फैलाना और स्वस्थ व नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देना था। मौके पर कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉ फादर प्रभात केनेडी सोरेंग, डीएसडब्ल्यू डॉ संजय सिन्हा, आईक्यूएसी समन्वयक डॉ शिव कुमार और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कैप्टन डॉ प्रिया श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रसारित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने 30 मिनट का जागरुकता वीडियो और नशे की लत व उसके दुष्प्रभावों पर आधारित नुक्कड़ नाटक देखा।

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वीडियो व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह बताया गया कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार और समाज पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नशे से दूर रहने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के महत्व पर भी बात की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। इस जागरुकता कार्यक्रम में 200 विद्यार्थियों, जिनमें 110 एनसीसी कैडेट शामिल थे, ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशा मुक्त युवा- विकसित भारत, विषय पर चर्चा की। यह कार्यक्रम एएनओ कैप्टन डॉ प्रिया श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

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