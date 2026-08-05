एडीजी एनसीसी ने छात्र नीरज के घर पहुंचकर दी आर्थिक सहायता
उत्तर प्रदेश के एनसीसी निदेशालय के मेजर जनरल गौरव गौतम ने जीआईसी के छात्र नीरज को आर्थिक सहायता दी। नीरज, जो कक्षा 10 में 72 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है। एनसीसी अधिकारी ब्रिगेडियर यादव ने उसे प्रोत्साहित किया कि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम, विशिष्ट सेवा मेडल ने जीआईसी के छात्र नीरज के आवास विकास स्थित घर पहुंचकर उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने नीरज और उसके परिजनों का हालचाल भी जाना। इस दौरान 1 यूपी बटालियन आगरा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक जुयाल ने बताया कि एनसीसी कैडेट नीरज आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली है। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 72 प्रतिशत अंक पाए हैं। यह विद्यालय व एनसीसी की प्रत्येक एक्टिविटी में उत्साह पूर्वक भाग लेता है। इस अवसर पर एनसीसी आगरा ग्रुप के कमान्डर ब्रिगेडियर सुरेंद्र पाल यादव युद्ध सेवा मेडल भी मौजूद रहे।
ब्रिगेडियर यादव ने छात्र का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें