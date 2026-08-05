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ग्रीन फील्ड एकेडमी में 82 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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ग्रीन फील्ड एकेडमी में कक्षा 11 के छात्रों के लिए एनसीसी भर्ती प्रक्रिया हुई। इसमें 82 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के माध्यम से योग्यताओं का आकलन किया गया। प्रधानाचार्या कुमुद पुंडीर ने एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डाला और परीक्षा परिणाम की घोषणा एक सप्ताह में करने की जानकारी दी।

ग्रीन फील्ड एकेडमी में 82 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

ग्रीन फील्ड एकेडमी में मंगलवार को कक्षा 11 के छात्र-छात्राओं के लिए एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। भर्ती के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा लेकर उनकी योग्यता का आकलन किया गया। इस प्रक्रिया में 82 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भर्ती के दौरान प्रतिभागियों की दौड़, लंबाई, वजन, शटल रन, मॉडिफाइड पुश-अप्स सहित अन्य शारीरिक मानकों की जांच की गई। इसके बाद लिखित परीक्षा भी संपन्न कराई गई। पूरी प्रक्रिया 83 यूपीबीएन सहारनपुर से आए सूबेदार सतीश थापा, सूबेदार विक्रमजीत सिंह, बीएचएम जसवीर सिंह और जीसीआई अरीब की देखरेख में हुई। प्रधानाचार्या कुमुद पुंडीर ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और शारीरिक दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी।

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