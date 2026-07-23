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एनसीसी नई भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न, 22 छात्राओं ने लिया उत्साहपूर्वक भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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फोटो 9 यूपी गर्ल्स बटालियन द्वारा शारीरिक परीक्षण, दौड़ एवं लिखित परीक्षा आयोजित, 16 छात्राओं का होगा चयन, आरएसडी एकेडमी में आयोजित हुआ कार्यक्रममुराद

एनसीसी नई भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न, 22 छात्राओं ने लिया उत्साहपूर्वक भाग

आरएसडी एकेडमी में गुरुवार को सत्र 2026 के लिए एनसीसी की नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भर्ती में कुल 22 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें से 16 छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 9 यूपी गर्ल्स बटालियन के निर्देशन में सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम छात्राओं की लंबाई एवं वजन का मापन किया गया। इसके उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षण, दौड़ तथा लिखित परीक्षा आयोजित की गई। एकेडमी निदेशक डॉ. विनोद कुमार, डॉ. जी कुमार, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. गरिमा शर्मा, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. मयंक शर्मा, डॉ. संजय मल्होत्रा, डॉ. बीके पाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, सूबेदार राजेन्द्र सिंह आदि रहे।

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