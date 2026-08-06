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एनसीसी में चयनित युवाओं को मिला राष्ट्रनिर्माण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में पं. दीन दयाल इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती-2026 की चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। चयनित कैडेट्स के लिए अनुशासन और राष्ट्रसेवा का नया अध्याय शुरू हुआ। एनसीसी अधिकारियों ने कहा कि यह युवाओं को जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नागरिक बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

एनसीसी में चयनित युवाओं को मिला राष्ट्रनिर्माण का संदेश
एनसीसी में चयनित युवाओं को मिला राष्ट्रनिर्माण का संदेश

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पं. दीन दयाल इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती-2026 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम जारी होने के साथ ही चयनित कैडेट्स के लिए अनुशासन व राष्ट्रसेवा की नई शुरुआत हुई। 102 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर के अधिकारियों ने कहा कि एनसीसी युवाओं को जिम्मेदार, आत्मविश्वासी व नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण नागरिक बनाने का सशक्त माध्यम है।

एनसीसी का महत्व

कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयशंकर चौधरी ने अंतिम परिणाम घोषित करते कहा कि एनसीसी केवल वर्दी पहनने का अवसर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता व देशभक्ति की भावना विकसित करने का सशक्त मंच है। उन्होंने चयनित कैडेट्स से प्रशिक्षण के प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाने और स्वयं को एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

प्रधानाचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नई दिशा देता है। उनमें जिम्मेदारी, आत्मविश्वास व सेवा भावना का विकास करता है।एनसीसी अधिकारी राकेश कुमार साहनी ने प्रशिक्षण की रूपरेखा, नियमित परेड, वार्षिक शिविर, बी व सी प्रमाणपत्र, गणतंत्र दिवस शिविर सहित एनसीसी के माध्यम से मिलने वाले विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कैडेट्स से अनुशासन, समयपालन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में पीआई स्टाफ हवलदार सुमेर, एनसीसी स्टाफ तथा विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

कुछ सामान्य प्रश्न

एनसीसी भर्ती-2026 का चयन प्रक्रिया कब पूरी हुई?
एनसीसी भर्ती-2026 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया।
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