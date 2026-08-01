केजीके महाविद्यालय में हुई एनसीसी प्रवेश परीक्षा
लगभग 70 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सबसे पहले छात्राओं की लंबाई और वजन मापा गया और फिर फिजिकल और दौड़ लगवाई गई। छात्राओं ने इसके बाद लिखित परीक्षा दी।
केजीके महाविद्यालय में सत्र 2026-27 की एनसीसी प्रथम वर्ष की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई, जिसमें 20 सीटों के लिए लगभग 70 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सबसे पहले छात्राओं की लंबाई और वजन मापा गया और फिर फिजिकल और दौड़ लगवाई। छात्राओं ने इसके बाद लिखित परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान 9 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी, मुरादाबाद की प्रशासनिक अधिकारी मेजर प्रमिला सिंह ने महाविद्यालय में आकर छात्राओं से बातचीत की और उन्हें एनसीसी के विषय में जानकारी दी और परीक्षा नियमों से अवगत कराया। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह व एनसीसी प्रभारी कैप्टन प्रो. ममता रानी ने छात्राओं को एनसीसी लेने के लिए प्रेरित किया।
सीनियर अंडर ऑफिसर अनुष्का रुहेला, सार्जेंट शीतल, आंचल चौधरी, जोहा ,महिमा, चारू, सृष्टि, नैनशी, आस्था आदि रहीं।
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