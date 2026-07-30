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एनसीसी सीनियर डिवीजन का एनरोलमेंट, 110 विद्यार्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में 72 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा कक्षा 11 के छात्रों के लिए एनसीसी एनरोलमेंट प्रक्रिया आयोजित की गई। 110 छात्रों ने परीक्षा दी। प्रधानाचार्य और एनसीसी के अधिकारियों ने छात्रों को एनसीसी के महत्व और देश सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

एनसीसी सीनियर डिवीजन का एनरोलमेंट, 110 विद्यार्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा

सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में गुरुवार को 72 यूपी बटालियन एनसीसी, मेरठ की ओर से एनसीसी सीनियर डिवीजन प्रथम वर्ष के लिए एनरोलमेंट प्रक्रिया आयोजित की गई। इसमें कक्षा 11 के करीब 110 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। प्रधानाचार्य विनय कुमार, एनसीसी केयरटेकर मैथ्यूज बर्नार्ड और निधि डेनिस ने विद्यार्थियों को एनसीसी के महत्व, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को एनसीसी से जुड़कर व्यक्तित्व विकास और देश सेवा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। एनरोलमेंट परीक्षा 72 यूपी बटालियन की कमान अधिकारी कर्नल वंदना ग्रोवर एवं एडम ऑफिसर कर्नल रविंद्र सिंह भंडारी के निर्देशन में संपन्न हुई।

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परीक्षा संचालन में सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार अजीत सिंह, हवलदार सतेंद्र वरिष्ठ, कैप्टन पंकज राठी तथा गर्ल्स इंस्ट्रक्टर निशा का सहयोग रहा।

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