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छात्रों को एनसीसी से जोड़ने में एएनओ की भूमिका अहम : कर्नल रितु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनसीसी एनरोलमेंट अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 15 यूपी बटालियन ने एएनओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कर्नल रितु श्रीवास्तव रावत की अध्यक्षता में भर्ती कार्यक्रम, पात्रता और महिला कैडेटों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। सभी संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

छात्रों को एनसीसी से जोड़ने में एएनओ की भूमिका अहम : कर्नल रितु
छात्रों को एनसीसी से जोड़ने में एएनओ की भूमिका अहम : कर्नल रितु

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए एनसीसी एनरोलमेंट अभियान को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 15 यूपी बटालियन एनसीसी ने बटालियन मुख्यालय में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स (एएनओ) कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितु श्रीवास्तव रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भर्ती कार्यक्रम, पात्रता, ऑनलाइन प्रक्रिया, मेडिकल परीक्षण, महिला कैडेट की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा हुई। कर्नल रितु श्रीवास्तव रावत ने कहा कि योग्य छात्रों की पहचान कर उन्हें एनसीसी से जोड़ने में एएनओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने, इच्छुक छात्रों की काउंसिलिंग करने तथा भर्ती संबंधी दिशा-निर्देशों का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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