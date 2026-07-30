एनसीसी कैडेट के रूप में 42 छात्रों का चयन
मधेपुरा कॉलेज में एनसीसी का नामांकन किया गया। छात्र-छात्राओं की शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा के बाद कर्नल पी के चौधरी ने अनुशासन और देशभक्ति पर जोर दिया। डॉ अशोक कुमार और डॉ पूनम यादव ने एनसीसी के फायदों की चर्चा की, जिसमें नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास, और सरकारी नौकरियों में छूट शामिल है।
मधेपुरा। मधेपुरा कॉलेज के छात्र छात्राओं का एनसीसी में नामांकन किया गया। नामांकन के लिए सबसे पहले छात्र-छात्राओं के बीच दौड़, पुशअप, सीटअप, मेडिकल हाइट, वजन एवं अन्य शारीरिक फिटनेस के साथ लिखित परीक्षा ली गयी।
एनसीसी के उद्देश्य
इस अवसर पर 17 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी के चौधरी ने छात्रों को अनुशासन, देशभक्ति और व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य केवल सेना में जाना नहीं, बल्कि देश का एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना है।
महाविद्यालय की भूमिका
मधेपुरा महाविद्यालय संस्थापक प्रधानाचार्य डॉ अशोक कुमार ने कहा कि एनसीसी में प्रशिक्षण से छात्रों को नेतृत्व कौशल और अनुशासन सिखाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है एनसीसी। कुछ सरकारी नौकरियों में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अंकों में छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी वेशभूषा, समय का पालन और नियमित अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
छात्रों का विकास
प्राचार्या डॉ पूनम यादव ने कहा कि एनसीसी छात्रों को आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान विकसित करने में मदद करता है। एनसीसी का उद्देश्य एकता और अनुशासन है। मौके पर महाविद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी मेजर डॉ गौतम कुमार ने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। इस दौरान 42 कैडेट्स का चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में 17 बिहार बटालियन के नायक सूबेदार तोप बहादुर, हवलदार भूपेंद्र अवस्थी, हवलदार शशि पाल, हवलदार के पी शामिल रहे।
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