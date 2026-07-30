आम्रपाली के 450 ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन को लेकर पीओ से की मुलाकात
एनसीसी कंपनी ने आम्रपाली में 450 ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन देने के वादे से मुकरकर गांववालों को चिंतित कर दिया है। श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद प्रतिनिधि से मिला और अपनी पीड़ा व्यक्त की। पीओ ने आश्वासन दिया कि समस्या को एनसीसी कंपनी के साथ साझा किया जाएगा।
टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली में कोयला उत्पादन कर रही एनसीसी कंपनी अपने वायदे से मुकर रही है। आठ माह पूर्व जिन 450 ठेका श्रमिकों को कोल मंत्रालय के नियमों के तहत् एचपीसी वेतन देने का भरोसा गांव वालों को दिया था वह आज तक नहीं मिली। जिससे कभी भी गुस्सा आमरपाली में फुट सकता है। इस मामले में वर्करों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सांसद प्रतिनिधि प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह ने आम्रपाली के पीओ सतेन्द्र सिंह से मुलाकात की। और ठेका श्रमिकों की पीड़ा और मांगों से अवगत कराया। बताया गया कि सीसीएल के वेज सीट में कंपनी के द्वारा 1050 श्रमिकों के नामों का उल्लेख हर माह होती है।
परन्तु एनसीसी में लगभग 1600 वर्कर हर रोज बायोमेट्रिक हाजरी बना रहे हैं। वह भी हर माह 30 दिन हाजरी बन रही है। अर्थात एक दिन भी प्रभावित गांवों के ठेका श्रमिकों की छुट्टी नहीं। बहरहाल पीओ से सांसद प्रतिनिधि ने साफ कहा है कि 450 श्रमिकों को एचपीसी नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार एनसीसी और सीसीएल होगी। वहीं पीओ ने आश्वस्त किया है कि इस मामले को एनसीसी कंपनी के साथ साझा किया जायेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें