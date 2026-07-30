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आम्रपाली के 450 ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन को लेकर पीओ से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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एनसीसी कंपनी ने आम्रपाली में 450 ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन देने के वादे से मुकरकर गांववालों को चिंतित कर दिया है। श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद प्रतिनिधि से मिला और अपनी पीड़ा व्यक्त की। पीओ ने आश्वासन दिया कि समस्या को एनसीसी कंपनी के साथ साझा किया जाएगा।

आम्रपाली के 450 ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन को लेकर पीओ से की मुलाकात

टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली में कोयला उत्पादन कर रही एनसीसी कंपनी अपने वायदे से मुकर रही है। आठ माह पूर्व जिन 450 ठेका श्रमिकों को कोल मंत्रालय के नियमों के तहत् एचपीसी वेतन देने का भरोसा गांव वालों को दिया था वह आज तक नहीं मिली। जिससे कभी भी गुस्सा आमरपाली में फुट सकता है। इस मामले में वर्करों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सांसद प्रतिनिधि प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह ने आम्रपाली के पीओ सतेन्द्र सिंह से मुलाकात की। और ठेका श्रमिकों की पीड़ा और मांगों से अवगत कराया। बताया गया कि सीसीएल के वेज सीट में कंपनी के द्वारा 1050 श्रमिकों के नामों का उल्लेख हर माह होती है।

परन्तु एनसीसी में लगभग 1600 वर्कर हर रोज बायोमेट्रिक हाजरी बना रहे हैं। वह भी हर माह 30 दिन हाजरी बन रही है। अर्थात एक दिन भी प्रभावित गांवों के ठेका श्रमिकों की छुट्टी नहीं। बहरहाल पीओ से सांसद प्रतिनिधि ने साफ कहा है कि 450 श्रमिकों को एचपीसी नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार एनसीसी और सीसीएल होगी। वहीं पीओ ने आश्वस्त किया है कि इस मामले को एनसीसी कंपनी के साथ साझा किया जायेगा।

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