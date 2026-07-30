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कर्नल आभास अवस्थी ने छात्रों को किया प्रेरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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इगलास में यूनिवर्सल कॉलेज के कार्यक्रम में 8 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आभास अवस्थी ने छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि उच्च लक्ष्य निर्धारित करना और आत्मविश्वास के साथ उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना जरूरी है। इस अवसर पर कॉलेज का स्टाफ और छात्र भी मौजूद थे।

कर्नल आभास अवस्थी ने छात्रों को किया प्रेरित

इगलास। यूनिवर्सल कॉलेज इगलास में आयोजित कार्यक्रम में 8 यूपी बटालियन एनसीसी, अलीगढ़ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आभास अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कॉलेज परिवार ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कर्नल अवस्थी ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति एवं सेवा भावना का महत्व बताते हुए जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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