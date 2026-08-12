Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

साइबर अपराध से बचाव के लिए कैडेट्स को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

41वीं यूपी एनसीसी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में साइबर क्राइम सेल ने कैडेटों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। उपनिरीक्षक पंकज चौधरी ने वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग, और सोशल मीडिया हैकिंग जैसी समस्याओं से बचने के उपाय बताए। कैडेटों ने साइबर सुरक्षा प्रहरी बनने की शपथ ली।

साइबर अपराध से बचाव के लिए कैडेट्स को किया जागरूक
साइबर अपराध से बचाव के लिए कैडेट्स को किया जागरूक

41वीं यूपी एनसीसी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार को साइबर क्राइम सेल की ओर से एनसीसी कैडेटों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लवलेश पंघाल ने किया। साइबर क्राइम सेल के उपनिरीक्षक पंकज चौधरी ने कैडेट्स को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग समेत विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अनजान नंबरों से आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए और किसी के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: जिला स्कूल में छात्रों को साइबर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जागरूक किया

साथ ही साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में कैडेटों को ‘साइबर सुरक्षा प्रहरी’ बनने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी कर्नल प्रियदर्शन चौधरी, कैप्टन यजुवेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट अवजीत कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर धर्मवीर सिंह, एनसीसी ऑफिसर ममता रानी, पीआई स्टाफ और बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:साइबर मंगलवार पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Cyber Crime Bulandsehar News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।