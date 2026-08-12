साइबर अपराध से बचाव के लिए कैडेट्स को किया जागरूक
41वीं यूपी एनसीसी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में साइबर क्राइम सेल ने कैडेटों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। उपनिरीक्षक पंकज चौधरी ने वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग, और सोशल मीडिया हैकिंग जैसी समस्याओं से बचने के उपाय बताए। कैडेटों ने साइबर सुरक्षा प्रहरी बनने की शपथ ली।
41वीं यूपी एनसीसी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार को साइबर क्राइम सेल की ओर से एनसीसी कैडेटों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लवलेश पंघाल ने किया। साइबर क्राइम सेल के उपनिरीक्षक पंकज चौधरी ने कैडेट्स को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग समेत विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अनजान नंबरों से आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए और किसी के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
साथ ही साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में कैडेटों को ‘साइबर सुरक्षा प्रहरी’ बनने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी कर्नल प्रियदर्शन चौधरी, कैप्टन यजुवेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट अवजीत कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर धर्मवीर सिंह, एनसीसी ऑफिसर ममता रानी, पीआई स्टाफ और बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद रहे।
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