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एनसीसी कैडेटों ने निकाली जागरूकता रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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10डीईओ 26------सोमवार को मझौलीराज में बीएन इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स जागरूकता रैली निकालते हुए।

एनसीसी कैडेटों ने निकाली जागरूकता रैली

मझौलीराज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षयरोग के उन्मूलन व समाप्त करने एवं लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को बीएन इंटर कॉलेज मझौलीराज में एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकाली। 52वीं एनसीसी वाहिनी के 30 कैडेटों ने रैली के माध्यम से आसपास के लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया।प्रधानाचार्य व एनसीसी कैप्टन डॉ क्षमानन्द व खेल प्रशिक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। इस दौरान कैडेटों ने लोगों को टीबी के प्रति भ्रांतियां दूर करने और मरीजों को समय पर उपचार कराने के लिए प्रेरित किया।

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