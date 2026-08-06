टीबी मुक्त भारत का संदेश देने शहर की सड़कों पर निकले कैडेट्स

किसान महाविद्यालय परिसर से कैडेट्सों का दल टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर सड़कों पर निकला। रैली का उद्देश्य आमजन में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना और जड़ी-बूटी के महत्व को समझाना था। कैडेट्स ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जानकारी दी और टीबी मुक्त भारत निर्माण का संकल्प लिया।

बहराइच,संवाददाता। किसान महाविद्यालय परिसर से बुधवार को कैडेट्सों का दल टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर शहर की सड़कों पर निकला। हाथों में जागरूकता पोस्टर व बैनर के साथ अनुशासन की सीख देते हुए निकले कैडेट्सों ने लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया। शहर का भ्रमण करने के बाद कैडेट्स वापस महाविद्यालय लौटे। इस दौरान मेजर डॉ एसपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान का अहम हिस्सा कैडेट्स हैं। 51वीं यूपी बटालियन एनसीसी बलरामपुर के तत्वावधान में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किसान महाविद्यालय बहराइच के एनसी कैडेट्स द्वारा सुबह 10 बजे जागरूकता अभियान एवं रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य टीबी रोग के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाना, समय पर जांच एवं उपचार को बढ़ावा देना व टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना था。

कार्यक्रम का विवरण कार्यक्रम में 82 एनसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कैडेट्स ने बैनर, पोस्टर एवं स्लोगन के माध्यम से ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ का संदेश देते हुए महाविद्यालय परिसर से रैली प्रारम्भ कर आस-पास के क्षेत्रों में भ्रमण किया। रैली के दौरान कैडेट्स ने राहगीरों, दुकानदारों एवं ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव के उपाय, पौष्टिक आहार के महत्व एवं निःशुल्क उपचार की सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

कैडेट्स का योगदान सूर्यभान रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प “टीबी मुक्त भारत को साकार करने में युवाओं एवं एनसीसी कैडेट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। समय पर जांच, नियमित दवा सेवन और भेदभाव न करने से ही टीबी को हराया जा सकता है। पंकज सिंह ने कैडेट्स की अनुशासित सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। अंत में सभी कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया।