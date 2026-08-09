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स्वच्छता व टीबी जागरूकता रैली निकाली गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सुरसंड के सरयू उच्च विद्यालय में एनसीसी के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स ने समाजसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने टीबी से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली और 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम चलाया। कैडेट्स को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे सेवा और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला।

स्वच्छता व टीबी जागरूकता रैली निकाली गई

सुरसंड। नगर पंचायत स्थित सरयू उच्च विद्यालय मॉडल विद्यालय में संचालित एनसीसी के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को कैडेट्स ने समाजसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान कैडेट्स ने लोगों को स्वच्छता, टीबी से बचाव, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कैंप के तहत कैडेट्स ने सुरसंड के तालाब किनारे विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने आसपास पड़े कचरे एवं प्लास्टिक को हटाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए जागरूक किया। इसके बाद ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान के तहत शहर के पांच अलग-अलग स्थानों पर जागरूकता रैली निकाली गयी।

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कैडेट्स ने घर-घर जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव एवं सरकारी स्तर पर उपलब्ध इलाज की जानकारी दी और लक्षण दिखाई देने पर समय पर जांच व उपचार कराने की अपील की। राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कैडेट्स ने ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम भी चलाया। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखने के लिए प्रेरित किया गया। कैंप में मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरूकता सत्र आयोजित किया। कैडेट्स को स्वच्छ पानी पीने, नियमित हाथ धोने, संतुलित भोजन लेने और मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही सामान्य स्वास्थ्य जांच भी की गयी। आपदा प्रबंधन की विशेष कक्षा में कैडेट्स को बाढ़, भूकंप, आग और दुर्घटना जैसी आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें खोज एवं बचाव, राहत सामग्री वितरण, फील्ड सिग्नल के जरिए संचार, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने तथा प्रशासन के सहयोग से राहत कार्यों में भूमिका निभाने की जानकारी दी गयी। कैंप कमांडेंट कर्नल रजत शर्मा ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल अनुशासन एवं शारीरिक दक्षता तक सीमित नहीं है। समाजसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों से कैडेट्स में सेवा, नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित की जा रही है।

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