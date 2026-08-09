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एनसीसी कैडेट्स ने पोस्टर बनाकर दिया टीबी मुक्त भारत का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पूरनपुर के सेंट जोसेफ विद्यालय में एनसीसी कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कैडेट्स ने टीबी के लक्षणों और उसके निवारक उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूकता फैलाने की शपथ ली।

एनसीसी कैडेट्स ने पोस्टर बनाकर दिया टीबी मुक्त भारत का संदेश

​पूरनपुर। सेंट जोसेफ़ विद्यालय में शनिवार को 25 एनसीसी बटालियन के निर्देशानुसार टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और चित्रों के माध्यम से टीबी से बचाव व जागरूकता का संदेश दिया। विद्यालय के एएनओ राजीव सिंह गौर ने कैडेट्स को टीबी बीमारी के लक्षण, बचाव व इसके नि:शुल्क इलाज की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी एनसीसी कैडेट्स ने गाँव-गाँव जाकर टीबी उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करने और देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ ली। विद्यालय का समस्त एनसीसी स्टाफ व कैडेट्स उपस्थित रहे।

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