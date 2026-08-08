टीबी मुक्त भारत को लेकर एनसीसी कैडेटों ने निकाली जागरूकता रैली
महुआडांड़ में 44 झारखंड बटालियन एनसीसी के अंतर्गत संत जोसेफ स्कूल के कैडेटों ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली में टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। कैडेटों ने लोगों से अपील की कि वे जांच और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
महुआडांड़, प्रतिनिधि। 44 झारखंड बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में संत जोसेफ स्कूल, महुआडांड़ के एनसीसी कैडेटों ने शनिवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को क्षय रोग (टीबी) के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और नियमित उपचार के प्रति जागरूक किया गया। कैडेट हाथों में जागरूकता संबंधी बैनर और तख्तियां लेकर विभिन्न नारों के माध्यम से लोगों को टीबी के प्रति सचेत कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार पूरा उपचार लें। कैडेटों ने कहा कि टीबी गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका पूर्ण इलाज संभव है।
समय पर जांच और नियमित उपचार के साथ सामूहिक जागरूकता से टीबी को समाप्त करने में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रैली का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ टीबी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना था। मौके पर चीफ ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा, फादर दिलीप एक्का सहित शिक्षक मौजूद रहे।
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