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एनसीसी कैडेटस ने छेड़ी टीबी के खिलाफ मुहिम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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खेकड़ा में एमएम इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया। कैडेटों ने जांच और उपचार के महत्व को समझाते हुए लोगों को टीबी के प्रति सजग किया। यह रैली कॉलेज के एनसीसी अधिकारी डा. जितेंद्र सिंह धामा की हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई।

एनसीसी कैडेटस ने छेड़ी टीबी के खिलाफ मुहिम

खेकड़ा। देश को वर्ष 2025 तक टीबी यानि क्षय रोग मुक्त बनाने के राष्ट्रीय अभियान को गति देने के उद्देश्य से एमएम इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने गुरुवार को जागरूकता रैली निकालकर लोगों को टीबी के प्रति सचेत किया। कैडेटों ने बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर लोगों को बताया कि समय पर जांच और नियमित उपचार से टीबी का पूरी तरह इलाज संभव है। रैली का शुभारंभ कॉलेज के एनसीसी अधिकारी डा. जितेंद्र सिंह धामा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली ने कस्बे के मुख्य मार्गो का भ्रमण किया। वापिस कालेज परिसर पहुंचकर सम्पन्न हुई।

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