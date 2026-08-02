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एनसीसी कैडेटों ने देखा ऐतिहासिक किला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में 15 यूपी बटालियन एनसीसी के 40 कैडेटों ने ऐतिहासिक प्रयागराज किले का शैक्षणिक भ्रमण किया। उन्होंने अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर, अशोक स्तंभ और भूमिगत मार्ग को देखा। ओडी फोर्ट के कमांडेंट ने किले के इतिहास पर जानकारी दी। भ्रमण में 20 सीनियर डिवीजन और 20 सीनियर विंग कैडेट शामिल थे।

एनसीसी कैडेटों ने देखा ऐतिहासिक किला

प्रयागराज। राष्ट्र निर्माण योजना के अंतर्गत 15 यूपी बटालियन एनसीसी के 40 कैडेटों ने ऐतिहासिक प्रयागराज किले का शैक्षणिक भ्रमण किया। कैडेटों ने पवित्र अक्षयवट, प्राचीन पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड, भव्य अशोक स्तंभ, राष्ट्रपति व्यू प्वाइंट तथा अक्षयवट तक जाने वाले ऐतिहासिक भूमिगत मार्ग को भी देखा। ओडी फोर्ट के कमांडेंट ने कैडेटों को प्रयागराज किले के इतिहास के संबंध की विस्तृत जानकारी दी। भ्रमण में 20 सीनियर डिवीजन (एसडी) और 20 सीनियर विंग (एसडब्ल्यू) कैडेट शामिल रहे।

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