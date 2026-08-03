एनसीसी कैडेटों ने देखा ऐतिहासिक किला

प्रयागराज। राष्ट्र निर्माण योजना के अंतर्गत 15 यूपी बटालियन एनसीसी के 40 कैडेटों ने ऐतिहासिक प्रयागराज किले का शैक्षणिक भ्रमण कर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को करीब से जाना। भ्रमण के दौरान कैडेटों ने पवित्र अक्षयवट, प्राचीन पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड, भव्य अशोक स्तंभ, राष्ट्रपति व्यू प्वाइंट तथा अक्षयवट तक जाने वाले ऐतिहासिक भूमिगत मार्ग का अवलोकन किया। इसके अलावा रंग महल और किले के उन दुर्लभ स्थलों को भी देखा, जो सामान्यतः आम जनता के लिए खोले नहीं जाते। इस विशेष अवसर ने कैडेटों को इतिहास को नजदीक से समझने का अनूठा अनुभव प्रदान किया। ओडी फोर्ट के कमांडेंट ने कैडेटों को प्रयागराज किले के इतिहास, मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसके निर्माण, अशोक स्तंभ की ऐतिहासिक महत्ता तथा भारतीय सभ्यता से इसके संबंधों की विस्तृत जानकारी दी।