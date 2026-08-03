एनसीसी कैडेटों ने देखा ऐतिहासिक किला
प्रयागराज में 15 यूपी बटालियन एनसीसी के 40 कैडेटों ने राष्ट्र निर्माण योजना के तहत ऐतिहासिक प्रयागराज किले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत के अनगिनत स्थलों का अवलोकन किया, जिसमें पवित्र अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर शामिल थे। कैडेटों ने इस अनुभव को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया।
प्रयागराज। राष्ट्र निर्माण योजना के अंतर्गत 15 यूपी बटालियन एनसीसी के 40 कैडेटों ने ऐतिहासिक प्रयागराज किले का शैक्षणिक भ्रमण कर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को करीब से जाना। भ्रमण के दौरान कैडेटों ने पवित्र अक्षयवट, प्राचीन पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड, भव्य अशोक स्तंभ, राष्ट्रपति व्यू प्वाइंट तथा अक्षयवट तक जाने वाले ऐतिहासिक भूमिगत मार्ग का अवलोकन किया। इसके अलावा रंग महल और किले के उन दुर्लभ स्थलों को भी देखा, जो सामान्यतः आम जनता के लिए खोले नहीं जाते। इस विशेष अवसर ने कैडेटों को इतिहास को नजदीक से समझने का अनूठा अनुभव प्रदान किया। ओडी फोर्ट के कमांडेंट ने कैडेटों को प्रयागराज किले के इतिहास, मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसके निर्माण, अशोक स्तंभ की ऐतिहासिक महत्ता तथा भारतीय सभ्यता से इसके संबंधों की विस्तृत जानकारी दी।
कैडेटों ने इस भ्रमण को प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इस यात्रा ने उनमें राष्ट्र के गौरवशाली अतीत के प्रति सम्मान और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का संकल्प और अधिक मजबूत किया।
भ्रमण में 20 सीनियर डिवीजन (एसडी) और 20 सीनियर विंग (एसडब्ल्यू) कैडेट शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, ऐतिहासिक चेतना और धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना था। इस शैक्षणिक भ्रमण ने कैडेटों को भारत की समृद्ध विरासत को निकट से जानने और समझने का अवसर प्रदान किया। साथ ही, राष्ट्र निर्माण योजना के उद्देश्यों के अनुरूप उनमें ऐतिहासिक जागरूकता, राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता तथा उत्तरदायी नागरिकता की भावना को और अधिक सशक्त किया।
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