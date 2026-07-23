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एनसीसी: 99 विद्यार्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में 44वीं यूपी बटालियन एनसीसी के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पहले वर्ष के कैडेटों की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। 52 सीटों के लिए 99 विद्यार्थियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा पर आधारित थी। प्रधानाचार्य ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं दीं।

एनसीसी: 99 विद्यार्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया

गोरखपुर, निज संवाददाता। 44वीं यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रमन तिवारी के निर्देशन में गुरुवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जूनियर डिवीजन प्रथम वर्ष के कैडेटों की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। 52 सीटों के सापेक्ष 99 विद्यार्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह ने चयनित कैडेटों को शुभकामनाएं दीं तथा असफल अभ्यर्थियों को निराश न होकर दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एनसीसी अधिकारी मेजर दीपक शाही, फर्स्ट अफसर भारत सिंह और बटालियन के अधिकारी मौजूद रहे।

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