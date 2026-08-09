पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में फलदार पौधे रोपे
पिथौरागढ़ के पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 यूके एनसीसी बटालियन ने पौधरोपण अभियान चलाया। चिकित्सा अधिकारी डॉ. सागर चंद ने अभियान की शुरुआत की और वनस्पति तथा पर्यावरण के संबंधों पर बात की। कैडेटों ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया।
पिथौरागढ़। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 यूके एनसीसी बटालियन ने पौधरोपण अभियान चलाया। विद्यालय के चिकित्सा अधिकारी डॉ. सागर चंद ने पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान चंद ने वनस्पति जगत और पर्यावरण के गहरे संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे केवल पर्यावरण को शुद्ध ही नहीं करते, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी रीढ़ की हड्डी समान हैं। बाद में बटालियन के कैडेटों ने विद्यालय परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के छायादार, औषधीय और फलदार पौधे लगाए। सभी कैडेटों ने रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करने और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया।
इस दौरान प्रधानाचार्य अमित उप्रेती, शिक्षिका सुमन लता, एनसीसी सीटीओ जय कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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