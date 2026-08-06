Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनसीसी प्रवेश की आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में यूपी कॉलेज की एनसीसी यूनिट्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक आवेदन और आवश्यक अभिलेख संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

एनसीसी प्रवेश की आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ी

वाराणसी। यूपी कॉलेज की एनसीसी यूनिट्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। एनसीसी प्रभारी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष तथा कृषि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में 10 अगस्त को दिन में 2 बजे तक जमा कर सकते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News NCC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।