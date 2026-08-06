एनसीसी प्रवेश की आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ी
वाराणसी में यूपी कॉलेज की एनसीसी यूनिट्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक आवेदन और आवश्यक अभिलेख संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
वाराणसी। यूपी कॉलेज की एनसीसी यूनिट्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। एनसीसी प्रभारी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष तथा कृषि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में 10 अगस्त को दिन में 2 बजे तक जमा कर सकते हैं।
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