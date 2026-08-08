दलमा जोन में नक्सलियों के लिए सुरक्षित रूट मैप तैयार करता था सागर

प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य रवि सरदार उर्फ सागर उर्फ बीरेन की भूमिका केवल दस्तों के साथ चलने तक सीमित नहीं थी। वह नक्सलियों के लिए सुरक्षित रूट तैयार करने और रास्ता क्लियर करने की जिम्मेदारी निभाता था। संगठन के शीर्ष कमांडर आकाश के निर्देश पर बीरेन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह किसी भी नक्सली दस्ते के मूवमेंट से पहले पूरे इलाके की रेकी करता था। करीब 10 किलोमीटर के दायरे तक रास्ते को सुरक्षित सुनिश्चित करने के बाद ही दस्ते को आगे बढ़ने का संकेत देता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों और पुलिस की मौजूदगी पर नजर रखना भी उसकी जिम्मेदारी में शामिल था।

किसी भी प्रकार की आशंका होने पर वह तुरंत दस्ते का रूट बदल देता था। यही वजह थी कि लंबे समय तक नक्सली दस्ते सुरक्षा बलों की नजर से बचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही करने में सफल रहते थे।जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नक्सली संगठन आवाजाही के दौरान स्थानीय स्तर पर किराये के पिकअप वैन और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करता था। इन वाहनों का उपयोग अलग-अलग स्थानों तक दस्तों और आवश्यक सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता था, ताकि पुलिस को उनके मूवमेंट की भनक न लग सके। बीरेन ही इन व्यवस्थाओं का समन्वय करता था और जरूरत के अनुसार स्थानीय संपर्कों की मदद लेता था। सूत्रों के अनुसार, यह जिम्मेदारी पहले नक्सली महाराज प्रमाणिक के पास थी। महाराज प्रमाणिक के आत्मसमर्पण करने के बाद संगठन ने यह काम रवि सरदार उर्फ सागर उर्फ बीरेन को सौंप दिया। इसके बाद उसने लंबे समय तक दलमा जोन में संगठन के लिए रूट मैनेजमेंट, दस्तों की सुरक्षित आवाजाही और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया।