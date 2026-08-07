मिसिर बेसरा और आकाश के बीच मतभेद के बाद नक्सलियों में बिखराव

भाकपा (माओवादी) के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो सारंडा में पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा और सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल के बीच विवाद के चलते नक्सली दस्तों में बिखराव जारी है। आकाश ने अपनी योजनाओं में कमी के कारण और पुलिस के दबाव के चलते सारंडा छोड़ दिया, उसकी गतिविधियां अब बंगाल में हैं।

भाकपा (माओवादी) के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो सारंडा में पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा और सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल उर्फ आकाश के बीच हुए विवाद के बाद ही नक्सली दस्तों में बिखराव शुरू हुआ। सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश के रीजनल ब्यूरो छोड़ने और उसके मूवमेंट को लेकर जांच एजेंसियों के सामने कई अहम जानकारियां आई हैं। सूत्रों के अनुसार, पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के साथ रणनीति को लेकर मतभेद के बाद ही आकाश ने सारंडा छोड़ दिया था। इसके बाद वह अपने आठ सहयोगियों के साथ सरायकेला, दलमा और बंगाल के कांकड़ाझोर-झाड़ग्राम इलाके में सक्रिय होकर रेड जोन जिसे बंगाल, झारखंड ओडिशा रीजनल कमेटी कहा जाता है, उसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुट गया था, लेकिन संसाधनों की कमी, लगातार पुलिस दबाव और संगठन के भीतर अविश्वास के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो सकी।

मतभेद का कारण इस साल 22 जनवरी को सारंडा में सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन और शीर्ष 2.35 करोड़ के माओवादी पतिराम मांझी उर्फ तूफान उर्फ अनल दा के मारे जाने के बाद संगठन को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आकाश के दस्ते का सक्रिय सदस्य समीर सोरेन समेत 22 माओवादी मारे गए। सूत्रों का कहना है कि इसी घटना के बाद आकाश और मिसिर बेसरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया। बताया जाता है कि सारंडा में संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने को लेकर दोनों नक्सली कमांडरों के बीच पहले सहमति बनी थी, लेकिन आकाश का आरोप था कि मिसिर बेसरा के नेतृत्व में इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। दूसरी ओर लगातार बढ़ते सुरक्षा बलों के अभियान से संगठन को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके बाद मिसिर बेसरा संगठन के उस इलाके से अलग हो गया। वहीं, उसके दस्ते के सदस्यों के आत्मसमर्पण और कुछलोगों के पुलिस के संपर्क में आने से आकाश का भरोसा मिसिर के सहयोगियों पर भी कमजोर पड़ गया। इस कारण दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती चली गई।

आकाश ने बदला कॉरिडोर सूत्रों के अनुसार, इसके बाद आकाश आठ साथियों के साथ सरायकेला के दलमा जंगल होते हुए बूढ़ाबूढ़ी पहाड़ से होकर झांटीझरना में पड़ाव के बाद पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के कांकड़ाझोर इलाके में पहुंच गया। वर्ष 2000 के दशक में कांकड़ाझोर और आसपास के जंगल माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते थे। आकाश को उम्मीद थी कि लंबे अंतराल के बाद बंगाल में संगठन को फिर से जनसमर्थन मिल सकता है और नए सिरे से विस्तार किया जा सकेगा।

न हथियार है न पैसा संगठन को विस्तार देने के लिए आकाश ने अपने दस्ते को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टीम में आकाश, सचिन सहित छह सदस्य थे, जबकि दूसरी टीम में मदन महतो, बीरेन उर्फ सागर और मीरा समेत अन्य सदस्य शामिल थे। दोनों टीमों ने अलग-अलग इलाकों में चुनिंदा ग्रामीणों से संपर्क कर उन्हें संगठन से जोड़ने का प्रयास शुरू किया। आकाश अपने पुराने विश्वस्त संपर्कों को बुलाकर क्षेत्र की स्थिति की जानकारी लेता था। इसके अलावा शहरी नेटवर्क और कथित अर्बन नेटवर्क से भी संपर्क स्थापित कर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी थी। संगठन के पास न पर्याप्त फंड है और न ही हथियार एवं गोला-बारूद।

ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो बना था सारंडा सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल के लालगढ़ आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद माओवादी संगठन ने अपना फोकस सारंडा क्षेत्र पर केंद्रित किया था। उस समय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार के लिए सारंडा को महत्वपूर्ण ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के रूप में विकसित किया गया। पारसनाथ के बाद संगठन की बड़ी गतिविधियां सारंडा से संचालित होने लगी थीं। इस दौरान आकाश का दस्ता भी सारंडा में सक्रिय था।

दस्ते में शामिल इन नक्सलियों की है तलाश एक करोड़ का इनामी असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर, निवासी चंद्रकोणा, जिला पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)।

15 लाख का इनामी रामप्रसाद मार्डी उर्फ सचिन मार्डी, निवासी झुझका, थाना पटमदा, जिला पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)।

10 लाख की इनामी मीता उर्फ नयनतारा उर्फ झुम्पा उर्फ परी, पत्नी रामप्रसाद मार्डी, निवासी सोनाचूड़ा, थाना नंदीग्राम, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल)।

10 लाख की इनामी पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला उर्फ पेरी, निवासी बेलपहाड़ी, जिला झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल)।

5 लाख का इनामी समीर महतो उर्फ मंगल, निवासी बिदरी, थाना बेलपहाड़ी, जिला झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल)।

5 लाख की इनामी मालती मुर्मू, निवासी गोपीबल्लभपुर, थाना बेलपहाड़ी, जिला झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल)।