पीएम आवास योजना से बने मकान को बना रखा था नक्सलियों ने डेरा, अनीता, मंगल और मालती भाग निकले
सरायकेला-खरसावां पुलिस की नक्सल विरोधी कार्रवाई में तीन नक्सली, अनीता कयाम, मंगल सिंह सरदार और मालती मुर्मू फरार हो गए। पुलिस इनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। नक्सली पीएम आवास योजना के तहत बने मकान में डेरा डाले हुए थे। पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारियां की गई हैं।
सरायकेला-खरसावां पुलिस की नक्सल विरोधी कार्रवाई के दौरान तीन नक्सली दस्ता सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार नक्सलियों में अनीता कयाम उर्फ नुनी (निवासी अंजेनदबेरा, थाना मुफस्सिल, जिला प. सिंहभूम), मंगल उर्फ मंगल सिंह सरदार उर्फ मंगल पांडेय (निवासी बेलपहाड़ी, जिला झाड़ग्राम, बंगाल) तथा मालती मुर्मू (थाना बेलपहाड़ी, जिला झाड़ग्राम, बंगाल) शामिल हैं। पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। नक्सलियों ने पीएम आवास योजना के तहत बने मकान को डेरा बना रखा था। अभियान में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के तीन सक्रिय सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह सरदार उर्फ बिरेन सिंह उर्फ छोटा विजय, रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो उर्फ चरण उर्फ शंकर महतो तथा सब जोनल कमेटी सदस्य मीना पहाड़िया उर्फ मीरा उर्फ नेपू पहाड़िया को न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है。
टोपी पहनकर भाग निकला मंगल नीली
पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि कांड्रा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में भाकपा (माओवादी) संगठन के सदस्य पीएम आवास योजना के तहत बने एक लाभुक के मकान में ठहरे हुए हैं और लेवी वसूली के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी के नेतृत्व में एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज, जिला पुलिस, एसएसबी तथा अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस जैसे ही संदिग्ध मकान के पास पहुंची, हथियारबंद नक्सली जो नीली टोपी पहने था, वह जंगल की ओर भाग निकला। बाद में उसकी पहचान एरिया कमेटी सदस्य मंगल सिंह सरदार के रूप में हुई। इस दौरान पुलिस ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। दरवाजा अंदर से बंद था और भीतर से हथियार लोड होने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एवं छापेमारी दल के जवानों ने जान जोखिम में डालते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और हाथ में एके-47 रायफल लिए मौजूद नक्सली से भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद उसे हथियार सहित काबू कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि पहले से ही वे लोग धर्मेन्द्र सरदार के लिए आवंटित इस आवास में आकर शरण लेते रहे हैं।
संगठन के विस्तार के लिए आए थे
पूछताछ में बिरेन ने पुलिस को संगठन के अन्य सदस्यों की गतिविधियों की जानकारी दी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि संगठन के अन्य दस्ता सदस्य अनीता कयाम उर्फ नुनी, मंगल सिंह सरदार उर्फ मंगल पाण्डेय और मालती मुर्मू चौका, कांड्रा एवं दलमा क्षेत्र में संगठन का विस्तार, लेवी वसूली तथा बड़ी नक्सली घटनाओं की साजिश में सक्रिय थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान ये तीनों पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार और फरार सभी आरोपियों के नाम केस में दर्ज कर लिए हैं।
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लेखक के बारे मेंBhado Majhi
शॉर्ट बायो : भादो माझी पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर जनजातीय बहुल इलाक़ों में पत्रकारिता कर रहे हैं।
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भादो माझी प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण पर उनका विशिष्ट अनुभव हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर :
भादो माझी ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में दैनिक जागरण अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में दैनिक जागरण में उन्हें लोकल कंटेंट क्रिएटर टीम का नेतृत्व दिया गया। 2015 से 2021 तक दैनिक जागरण में लोकल रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करने के बाद वह ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के कारण भादो माझी को पत्रकारिता की तकनीकी और फील्ड प्रैक्टिकलिटी की मजबूत समझ है। इसी वजह से उनका राजनीतिक बीट पर कमांड होने के साथ उन्हें जनजातीय समाज में आ रहे परिवर्तन की शोध स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त है। झारखंड के ट्राइबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मीडिया स्टडीज के शोध छात्रों के लिए उन्होंने फ़ील्ड गाइड के रूप में भी अपनी एक्स्पर्टीज़ को साझा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी शोध आधारित स्टोरीज को आज भी रेफरेंस के तौर पर जनजातीय मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
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झारखंड के 32 (अब 33) जनजाति की रूढ़ि परंपरा से लेकर स्वशासन व्यवस्था के बारे में उनकी पकड़ न सिर्फ़ इन जनजातियों के बीच मज़बूत है बल्कि अलग अलग माध्यमों से इन समुदायों की स्थिति और संभावनाओं पर भी इनकी रिपोर्ट सरकार के नीति निर्धारकों तक के लिए इन जनजातियों का मंतव्य प्रस्तुत करती रही है। भादो माझी का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना तो है ही, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज बनकर नीति निर्धारकों तक वस्तुस्थिति पहुंचाना और भविष्य की रणनीति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है।
विशेषज्ञता
झारखंड के 32 जनजाति समाज की समझ
रूढ़ि परंपरा पर गहरी पकड़
सुदूर गांवों के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासियों से सीधा संवाद
झारखंड की सभी जनजाति की भाषा की जानकारी
देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल समाज से आना