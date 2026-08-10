राज आर्यन ने जीता बैडमिंटन का युगल खिताब

पटना में आयोजित सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवादा के बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन ने अपने जोड़ीदार अमृत राज के साथ युगल खिताब जीता। उनकी जोड़ी ने फाइनल में पटना के तबरेज एवं रणवीर को सीधे सेटों में पराजित किया। यह नवादा के खिलाड़ियों के लिए गर्व का क्षण है।

पटना में आयोजित सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवादा के प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन ने अपने जोड़ीदार मुजफ्फरपुर के अमृत राज के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए युगल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में राज आर्यन एवं अमृत राज की जोड़ी ने पटना के तबरेज एवं रणवीर सिंह की जोड़ी को सीधे सेटों में 15-9, 15-9 से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

प्रशंसा और उपलब्धि नवादा जिला बैडमिंटन संघ के वरिष्ठ खिलाड़ी श्याम अग्रवाल ने हर्ष जताते हुए कहा कि सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतना नवादा के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। राज आर्यन ने फाइनल मुकाबले में जिस आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन और खेल कौशल का परिचय दिया, वह बेहद सराहनीय है। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नवादा में बैडमिंटन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज आर्यन की यह सफलता जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उचित प्रशिक्षण, बेहतर खेल सुविधाओं और निरंतर प्रोत्साहन के साथ नवादा के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

साझा खुशियाँ वरिष्ठ खिलाड़ी सुजीत कुमार ने राज आर्यन की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह नवादा के लिए गर्व का क्षण है। पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी गुलशन कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतना राज आर्यन के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज आर्यन आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नवादा और बिहार का नाम गौरवान्वित करेंगे। बधाई देने वालों में ईश्वरी प्रसाद, साजिद आलम, अशोक कुमार, राहुल कुमार, रौशन कुमार, राहुल यादव, किशन कुमार, दिव्यांशु, आरिफ, मयंक सिन्हा, मयंक यादव, हिना, विक्की, रौनित सहित कई खिलाड़ी शामिल रहे। (नवादा से राजेश मंझवेकर)