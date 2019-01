मेघालय: नौसेना को अवैध कोयला खदान से मिला मजदूर का शव, सर्च ऑपरेशन जारी

मेघालय (Meghalaya) की अवैध कोयला खदान (Meghalaya Mine) के भीतर मजदूरों को खोजने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौसेना ने खदान के 200 फीट अंदर से पहला शव (Dead Body) निकाला है। बता दें कि इस अवैध कोयला खदान में 15 मजदूर फंस गए थे।

#UPDATE #Meghalaya: Navy has recovered a body from the illegal coal mine at East Jaintia Hills, at a depth of more than 200 feet. Search operations for the rest of the miners continue. pic.twitter.com/C88qhuktjB