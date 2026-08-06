नवोदय विद्यालय का मनाया स्थापना दिवस
नारायणपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि संतोष कुमार यादव ने द्वीप प्रज्वलन किया। नवोदय विद्यालय योजना को 5 अगस्त 1985 को मंजूरी मिली थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को उजागर करना था। प्राचार्य संजय कुमार चौधरी ने सत्य, सेवा और उत्कृष्टता को अपनाने की बात की।
नारायणपुर, संवाद सूत्र। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में मुख्य अतिथि राजकीय शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार यादव की उपस्थिति में द्वीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि से नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। पांच अगस्त 1985 को नवोदय विद्यालय योजना को मंजूरी मिली थी। ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें देश के सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों के बराबर लाना था। नवोदय के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी ने कहा हमें नवोदय में सत्य, सेवा और उत्कृष्टता को हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
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