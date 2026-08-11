नवनीत बने हिंदी के प्राध्यापक, क्षेत्र में खुशी
बारिश से शहर की सड़कों का हाल-बेहाल, राहगीर परेशान बारिश से शहर की सड़कों का हाल-बेहाल, राहगीर परेशानबारिश से शहर की सड़कों का हाल-बेहाल, राहगीर परेशान
सोनो । निज संवाददाता प्रखंड के बलथर गांव के नवनीत कुमार का चयनमुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बाघाखांड स्थित डिग्री महाविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद चयन होने पर परिवार के साथ साथ क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उन्होंने सोमवार को महाविद्यालय में योगदान दिया।नवनीत ने मैट्रिक तक की पढ़ाई प्लस टू राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, सोनो से की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और स्थानीय गुरुजनों को दिया। उनके पिता रणजीत सिंह सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ भाजपा के जमुई जिला उपाध्यक्ष है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें